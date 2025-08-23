Débora Falabella e Maeve Jinkings se encontram em jantar em Belém

As atrizes Débora Falabella e Maeve Jinkings se encontraram na noite da última sexta-feira (22) durante um jantar em um restaurante no bairro de Batista Campos, em Belém. O encontro teve o comando de Alberto Serruya, que serviu peixe regional com legumes salteados e, de sobremesa, pudim de leite, para as famosas.

Débora estava acompanhada do marido, o cineasta Fernando Fraiha, enquanto Maeve compareceu com a também cineasta Carolina Markowicz.

Em Belém desde a última quinta-feira (21), Débora estreou a temporada local do monólogo “Prima Facie”, em cartaz no Theatro da Paz. O espetáculo já foi elogiado por nomes como Fernanda Montenegro e iniciou sua passagem pela capital paraense com uma sessão exclusiva para a OAB Pará.

Atrizes Débora Falabella e Maeve Jinkings compartilham jantar em Batista Campos (Jeferson Höenisch)

Maeve, que tem raízes paraenses, também cumpre agenda na cidade. Na quinta-feira (21), ela comandou a cerimônia de premiação de uma revista gastronômica realizada na capital.