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Maestro paraense Daniel Rodrigues Lima rege concerto 'Viagem ao Norte' no Teatro Amazonas

Natural de Belém, maestro foi semifinalista de competição internacional de regência realizada na Hungria

O Liberal
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Maestro paraense Daniel Rodrigues Lima (Divulgação)

O maestro paraense Daniel Rodrigues Lima rege, nesta quinta-feira (13), às 20h, o concerto Viagem ao Norte”, no Teatro Amazonas, em Manaus. A apresentação da Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) abre a Temporada de Concertos do Amazonas e terá o violinista Nikolay Mutafchiev, spalla da formação, como solista.

O repertório reúne compositores brasileiros e do norte da Europa. A primeira parte apresenta obras de Clarice Assad e Edino Krieger. Depois do intervalo, a programação segue com composições de Jean Sibelius, da Finlândia, Kurt Atterberg, da Suécia, e Rune Tonsgaard Sørensen, da Dinamarca.

A apresentação começa com a “Suíte para Cordas Graves”, de Clarice Assad, composta em 2009 a partir de temas de Johann Sebastian Bach. A obra é dividida em cinco movimentos: “Enérgico”, “Com Alegria”, “Andante Simplice”, “Docemente” e “Selvagem”.

Em seguida, Mutafchiev interpreta o “Pequeno Concerto para Violino e Cordas”, de Edino Krieger, composto em 2008 durante uma passagem do músico por Baden-Baden, na Alemanha. A obra tem três movimentos: “Recitativo e Allegro”, “Digressões sobre um sino de Baden-Baden” e “Tocata”.

Após o intervalo, a OCA apresenta “Impromptu para Cordas, Op. 5”, de Jean Sibelius, composta em 1894. O repertório segue com a “Sinfonia para Cordas”, de Kurt Atterberg, de 1953, dividida em “Con Moto”, “Scherzo – Allegro Molto”, “Tranquilo” e “Allegro Molto e Ritmico”.

O encerramento fica por conta de “Shine You No More”, de Rune Tonsgaard Sørensen, composta em 2017 e inspirada em elementos da música folclórica dinamarquesa.

Trajetória

Natural de Belém, Daniel Rodrigues Lima é mestre em Regência Orquestral pelo Peabody Conservatory of the Johns Hopkins University e bacharel em Música, com habilitação em violino, pela Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Ele também estudou na Academia de Regência da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) e possui Diploma de Performance em Regência Orquestral, com foco em repertório operístico, pela Catholic University of America, em Washington, nos Estados Unidos.

Daniel participou dos Festivais de Inverno de Campos do Jordão, do Laboratório de Regência da Filarmônica de Minas Gerais e de atividades de formação com a National Symphony Orchestra, no Kennedy Center, e a Richmond Symphony, nos Estados Unidos.

Em 2022, atuou como maestro assistente na turnê norte-americana da Osesp, que passou pelo The Music Center at Strathmore, na região de Washington, e pelo Carnegie Hall, em Nova York. No mesmo ano, fundou a Camerata Paraense.

Em 2025, Daniel foi semifinalista da 4ª Competição Internacional de Regência Antal Dorati, em Budapeste, na Hungria. Também já regeu formações como Baltimore Symphony Orchestra, Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, Orquestra Sinfônica de Santo André, Orquestra Sinfônica da USP e Orquestra Jovem do Estado de São Paulo.

 

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