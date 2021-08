Laudo final da morte de Tom Veiga é divulgado

As investigações da morte do ator Tom Veiga, intérprete do personagem Louro José, que faleceu em novembro do ano passado, foram concluídas pelas Polícia Civil. De acordo com o laudo final, a morte foi de causa natural. Com informações do Metrópoles.

O inquérito para investigar a morte foi aberta após amigos de Tom suspeitarem de um suposto homicídio. No entanto, segundo as investigações, não foi possível encontrar nada de “relevante interesse criminalístico” e que “demandasse diligências”.

O ator morreu devido a um AVC, causado por um aneurisma cerebral, aos 47 anos, em casa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.