Lara Jucá desabafa sobre término com Orochi: 'Me fazia achar que era louca'

A influenciadora Lara Jucá desabafou nas redes sociais sobre os motivos que fizeram a relação com Orochi acabar. Segundo a criadora de conteúdo, ela começou a receber provas de traições, pediu explicações ao cantor e ouvia que tudo era mentira. Após o artista informar que não queria mais o relacionamento, Lara passou mal e foi internada.

"Me fazia achar que eu era louca, que eu estava exagerando, e eu me senti tão mal, insuficiente, que tive uma crise de pânico e fui parar no hospital, uma semana depois de ele ter terminado comigo", contou.

No domingo (19), o rapper revelou que a ex-namorada está bem e que, assim como ele, "precisa de paz para atravessar momentos difíceis vividos nos últimos dias". Orochi também negou os boatos de traição e desejou sucesso à ex.

Lara publicou uma sequência de vídeos nos stories, contando o que passou dentro do relacionamento. Aos seguidores, ela informou que não tinha intenção de expor o ex-namorado, mas tudo mudou após ele ter anunciado o término no Instagram.

"Não queria que fosse dessa forma, nunca levei detalhes da minha vida pessoal, amorosa, para a internet, mas o Flávio [nome de Orochi] me deixou sem escolha, então eu vim conversar com vocês agora que eu estou mais calma, com a mente mais tranquila", disse.

A empresária falou ainda sobre o término que o casal teve no passado, em 2021. A influenciadora afirmou ter sofrido bastante com o rompimento, mas que conseguiu se reerguer até que, meses depois, os dois se reencontraram e reataram. Tudo estava perfeito, segundo Lara, mas a “vida cara chamou o Orochi de volta" e "fez o Flávio se afastar cada vez mais dela."

“Começava a receber no meu direct todas as coisas que ele estava fazendo. As pessoas me mandavam prints, mensagens, e eu confrontava ele. E ele falava que era mentira, que eram pessoas forjando, que queriam acabar com o nosso relacionamento. Que se continuasse brigando pelas coisas que falavam, o nosso relacionamento ia acabar, porque ele não tinha mais paciência para briga."

No fim, a empresária afirmou que é muito doloroso falar sobre tudo o que passou e confirmou que o ex-namorado chegou a visitá-la no hospital após ela ter uma crise de pânico. "Sentou do meu lado. Ele disse que não tinha mais espaço para um relacionamento na vida dele. Aí eu comecei a sentir a frieza, a manipulação, a dependência emocional e vi que eu não merecia aquilo", desabafou.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)