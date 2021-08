Kim Kardashin posa à milanesa para divulgar sua linha de cosméticos

A socialite Kim Kardashian compartilhou no Instagram uma foto na qual aparece posando à milanesa, com o corpo coberto por areia de praia e a parte superior de seu biquíni solta. O registro foi publicado pela celebridade de 40 anos como peça de divulgação de um novo produto de sua linha pessoal de cosméticos.

“Maravilhosa!”, elogiou um seguidor da socialite. “Muito incrível”, afirmou outro. “Uma rainha”, escreveu uma terceira. “Olha ela!”, compartilhou mais alguém.

As fotos foram compartilhadas por Kim cerca de uma semana após ela ser flagrada com o ex-marido, o rapper Kanye West, em um almoço em Los Angeles.

O jornal britânico “The Sun” relata que fontes próximas do agora ex-casal têm dito que os dois estão mantendo uma relação bastante amigável. Os contatos da publicação contam que a opção pelo término acabou por diminuir a tensão que vinha prevalecendo entre os dois ao longo dos últimos anos.

Kim e Kanye estavam casados desde 2014 e enceraram o relacionamento no fim de 2020. Durante o período em que estiveram juntos, eles tiveram quatro crianças: North (8 anos), Saint (5 anos), Chicago (3 anos) e Psalm (2 anos).

Famosa mundialmente pelo reality “Keeping Up With The Kardashians”, ela tem uma fortuna avaliada em US$ 422 milhões. Em 2015, foi eleita uma das mais mulheres mais influentes do mundo pela Time. É filha de Robert Kardashian e Kris Jenner.