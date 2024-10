Kevinho assume romance com influenciadora; veja quem é

O cantor Kevinho está com um novo amor! Na noite de ontem (10), o funkeiro assumiu namoro com a influenciadora Thais Pinheiro nas suas redes sociais. Primeiro, o artista fez suspense sobre a identidade da moça, mas logo depois, mostrou o rosto da modelo para os seguidores, com direito a muitas declarações para ela.

VEJA MAIS

Nos stories, o cantor rasgou elogios para a amada. Segundo Kevinho, Thais é uma mulher maravilhosa e muito além do que ele imaginava. Em seguida, o cantor fez um compilado de fotos e vídeos ao lado dela. "Amor, memórias, carinho, diversão, cuidado, brincadeiras, momentos", escreveu ele.

Kevinho não assumia um romance desde fevereiro de 2022. Na época, ele encerrou o relacionamento de cerca de dois anos com a modelo Gabriela Versiani, 26, que atualmente namora o cantor sertanejo Murilo Huff.

Kevinho