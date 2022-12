Kevinho é processado após receber e não fazer show em casamento

O cantor Kevinho foi contratado para realizar um show em um casamento, no último mês de agosto, o contratante gastou entre cachê e custos da equipe a quantia de R$ 239 mil. Na véspera do evento, a produção do artista informou por e-mail que ele não compareceria. O casamento ocorreu em Porto Alegre (RS).

De acordo com a coluna do Léo Dias, no processo, que corre na 8ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, a defesa dos contratantes afirma que todos os custos foram pagos até uma semana antes da festa e a equipe confirmou a presença do artista,mesmo em recuperação de uma cirurgia no tornozelo.

Mas na véspera do casamento, o contratante foi surpreendido com um email da equipe do artista informando que ele não iria fazer a apresentação por recomendação médica. Mas a defesa alega que um dia após o casamento, Kevinho fez um show no Hopi Hari Festival, evento realizado pelo parque anualmente.