Kevinho desabafa após ser confundido com Mc Kevin

Nesta segunda-feira (17), muitas pessoas se pronunciaram após a morte de Mc Kevin. Mas, algumas delas, estão confundindo o MC que faleceu após cair de um prédio, com Kevinho. Para esclarecer a troca de nomes e evitar o compartilhamento de notícias falsas, Kevinho usou o Twitter para desabafar sobre a situação.

O funkeiro afirma que os internautas poderiam usar a internet para se informar antes de espalhar notícias erradas sobre o ocorrido. "Não é possível que eu vou ter que explicar que eu sou o 'Kevinho' e quem faleceu foi meu amigo MC Kevin. Gente, a internet está aí pra isso, se informem antes de sair postando qualquer coisa por hype", afirmou o funkeiro.

Não é possível que eu vou ter que explicar que eu sou o “KevinhO” e quem faleceu foi meu amigo Mc Kevin, gente a internet tá aí pra isso, se informem antes de sair postando qualquer coisa por hype — Kevinho (@kevinho) May 17, 2021

Algum tempo antes do desabafo, Kevinho já teria se pronunciado sobre a tragédia com seu amigo MC Kevin. "Não dá pra acreditar que você se foi irmão, tão jovem, tão talentoso e tão amoroso com todos ao seu redor! Que Deus te receba de braços abertos, com muito amor e carinho, muito obrigado por todos os momentos e por tudo que vivemos nesses 7 anos de amizade!", escreveu.