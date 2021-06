Kerline revela reação de Karol Conká após vídeo sobre Kalimann

Kerline Cardoso, primeira eliminada do "BBB 21", contou que não ouviu o vídeo que postou de Karol Conká falando mal do programa de Rafa Kalimann, antes de postar nos Stories do Instagram. As informações são do UOL.

Durante participação em um programa, a ex-sister afirmou que não teve a intenção de expor a colega de confinamento e sequer prestou atenção no que Carol estava falando. Kerline disse que só queria falar para seus seguidores que estava triste por não poder usar seu look preferido.

“Eu estava no meu mundo de Nárnia, porque às vezes eu tenho dessas de abrir os Stories, botar filtro e ficar me olhando. Eu não ia poder usar o meu look predileto, ele estava atrás de mim. Não estava prestando atenção da conversa, eu estava pensando 'que pena, não vou poder usar meu look'. Não ia falar nada, só ia fazer uma carinha triste”, afirmou.

Ela explicou que o sinal de internet nos Estúdios Globo é ruim, então postou o vídeo sem verificar duas vezes o que tinha gravado. Contou que ficou muito abalada pela inconveniência.

“Postei sem olhar nada. Quem me avisou foi a Sarah, que me mandou um print. Apaguei e corri no camarim da Karol. Ela foi super empática comigo porque eu estava chorando. A galera fica imaginando mil coisas, que ela gritou comigo. De jeito nenhum, eu fiquei arrasada porque não foi a minha intenção. Isso mexeu comigo, eu fiquei super abalada.”