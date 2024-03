Karoline Lima renova o bronzeado com biquíni xadrez; veja as fotos

Karoline Lima compartilhou em suas redes sociais nesta segunda-feira (18) registros de como ela está aproveitando o verão. A modelo apareceu renovando o bronze nos stories de seu perfil no Instagram. A namorada do jogador Léo Pereira, do Flamengo, apostou em um biquíni com estampa xadrez, uma das tendências desse ano.

Nas imagens, a modelo exibe seu corpo saradíssimo e uma barriga sequinha e trincada. Karoline realizou uma lipo LAD recentemente e mostrou o resultado do procedimento. "Meu Deus, o bronze", legendou ela na publicação em que aparece tomando sol.

karoline lima biquini

A modelo também compartilhou outros registros ao lado do namorado e até brincou com uma mensagem recebida de uma seguidora. "Oi amiga, que lindo seu marido", escreveu a seguidora na mensagem.

