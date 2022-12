Justiça condena homem quem roubou cachorros de Lady Gaga; veja quantos anos de prisão

O homem que roubou os cachorros de Lady Gaga foi condenado, nesta segunda-feira (05), pela justiça americana. James Howard Jackson deve cumprir 21 anos de prisão. James e outros dois homens atacaram o passeador dos cachorros, Ryan Fischer, em fevereiro de 2021, em Hollywood, nos Estados Unidos. Na época, o empregado da artista foi ferido no peito e teve um colapso pulmonar.

O condenado, que tem 20 anos, desistiu de recorrer depois que os promotores concordaram em retirar acusações adicionais de roubo e agressão, entre outras. Os outros dois agressores estão presos pela participação no crime. “O acordo responsabiliza Jackson por cometer um ato de violência a sangue-frio e traz justiça para nossa vítima”, disse um comunicado do escritório do promotor distrital.

Relembre o caso

Três homens conseguiram levar os buldogues franceses Koji e Gustav foram roubados em 2021. Miss Asia, o terceiro pet, conseguiu escapar e correu para Fischer, ferido e caído no chão, após a saída dos assaltantes. Na época, Lady Gaga ofereceu uma recompensa de 500 mil dólares (cerca de 2,6 milhões de reais) para quem recuperar os animais. Uma mulher que entregou os cachorros foi acusada de cumplicidade no crime.

Jackson chegou a ser preso ano passado, mas foi libertado devido a um “erro administrativo” e recapturado esteano. A polícia de Los Angeles afirmou que os cachorros foram roubados por seu valor no mercado negro e não por pertencer à cantora.