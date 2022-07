Polícia oferece R$ 27 mil por informações do suspeito de roubar cães de Lady Gaga

Nesta semana, o Serviço de Delegados dos EUA anunciou uma recompensa de US$ 5.000 (cerca de R$ 27 mil) para quem tiver informações que ajudem a capturar o homem acusado de roubar os dois buldogues franceses, da cantora Lady Gaga, que foi acidentalmente liberado.

O jovem de 19 anos, James Howard Jackson, estava detido em uma prisão de Los Angeles, e foi libertado em abril. Ele foi acusado de tentativa de homicídio e roubo em segundo grau por atirar no funcionário que passeava com os cães da cantora e roubar os animais, episódio que aconteceu em fevereiro deste ano.

De acordo com o comunicado divulgado na imprensa, o homem foi libertado "erroneamente da custódia" por causa de um "erro administrativo". "Jackson deve ser considerado armado e perigoso", continua o texto. "Qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato com a polícia imediatamente".

O funcionário que foi baleado no incidente, Ryan Fischer, pediu em uma publicação no Instagram que Jackson deveria se render. "Peço que Jackson se entregue às autoridades para que a resolução do crime cometido contra mim siga seu curso, seja qual for o resultado que os tribunais determinarem", escreveu ele.

Jackson estava detido há quase um ano, sob uma fiança de mais de US$ 3 milhões. Ele foi preso junto a outros quatro suspeitos no ano passado, depois que o passeador de cães, Fischer, foi baleado no peito por resistir a dois homens que tentavam levar os cães da cantora. Fischer sobreviveu à bala e os dois cães foram recuperados.

Segundo informações do site TMZ, o passeador estava com três cachorros da artista: Koji, Miss Asia e Gustavo. Embora dois tenham sido roubados, o terceiro, Miss Asia, correu, mas depois foi recuperado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)