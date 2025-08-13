Justiça bloqueia tenta bloquear bens de Alexandre Frota e encontra menos de R$ 1 na conta

A Justiça de São Paulo tentou bloquear R$ 111,6 mil das contas do vereador de Cotia e ex-deputado federal Alexandre Frota (PDT), mas encontrou apenas R$ 0,90 disponíveis. Isso mesmo.

A decisão foi determinada pelo juiz Fernando José Cúnico para o pagamento de uma dívida do político com o ex-presidente do PT de Ubatuba, Gerson Florindo, relacionada à divulgação de fake news.

O processo tem origem nas eleições de 2018, quando Frota, então aliado de Jair Bolsonaro, publicou nas redes sociais que Fernando Haddad (PT) teria o agredido ao final de um evento da CNBB, em Brasília. Na ocasião, ele acusou o PT de “maracutaia” e citou Florindo como autor de uma suposta farsa.

“Nós fomos atrás e descobrimos que esse cara é Gerson Florindo, presidente do PT de Ubatuba. Vejam só aonde chega a canalhice desse partido”, disse Frota na época.

Defesa de Frota

Procurado pelo jornal O Globo, o vereador não negou a penhora nem o saldo ínfimo encontrado em uma das contas judiciais. Ele afirmou estar falido e sem condições de quitar a dívida.

"Realmente foi penhorado R$ 0,90. Está dentro das expectativas para esse processo. Estamos sempre seguindo a lei, jogando o jogo conforme as regras, e está tudo certo", declarou Frota.

