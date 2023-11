Junior Lima diz que teve depressão após fim da dupla com Sandy: ‘Não tinha vontade de fazer nada’

Junior Lima revelou que sofreu com crises de pânico e depressão após o fim da dupla com a irmã, Sandy. A revelou ocorreu durante a participação do artista no podcast “Quem Pode, Pod!”, na última terça-feira (21). Na entrevista, o cantor ainda destacou que a mídia criou uma competição entre e a familiar, porém, ambos sempre tiveram um bom relacionamento.

Assista ao vídeo:

Ao ser questionado como foi crescer em frente às câmeras, Junior contou que sempre teve uma relação “incrível e muita saudável” com Sandy. Para ele, era muito doído ver como a mídia insistia que para elogiar um, precisamente criticar automaticamente o outro. “As pessoas caem nessa armadilha até hoje”, comentou.

“Quando acabou a dupla, teve um período que fiquei ali mais ansioso, comecei a ter pânico, um monte de coisa. Veio uma depressão, não foi uma depressão profunda, diagnosticada. Mas uma tristeza profunda, não tinha vontade de fazer nada. Eu tive uns altos e baixos”, continuou Junior.