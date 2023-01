Junior Lima prepara disco e carreira solo

Após ter integrado bandas como Nove Mil Anjos e Dexterz na sequência do fim da dupla com Sandy em 2007, o cantor e músico Júnior Lima se prepara para novos projetos em 2023, inclusive uma carreira solo. Ao ser encerrada a turnê que reuniu a dupla Sandy & Junior em show apresentado pelo Brasil ao longo de 2019, o paulista começou a arquitetar o primeiro disco com o próprio nome.

Com o disco praticamente pronto, Junior inicia carreira solo neste ano de 2023. O disco ganhou forma no último trimestre de 2022 em estúdio de Campinas (SP), cidade natal do artista, após Junior ter feito aulas de canto com o preparador vocal Fausto Caetano.