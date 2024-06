Campeã do 'Quem Quer Ser Um Milionário' paga promessa em Aparecida e diz que falta cumprir no Círio

A jornalista pernambucana Jullie Dutra, campeã do quadro "Quem Quer Ser Um Milionário?", do programa Domingão com Huck, da TV Globo, finalizou uma promessa no último domingo (02), em agradecimento a conquista do quadro. Ela passou quatro dias para percorrer 135 km a pé entre a cidade de Paraisópolis (MG) até o Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP).

Jullie se tornou a primeira e única vencedora da dinâmica até o momento, em dezembro do ano passado. Na ocasião, ela contou com a ajuda da amiga Nefertite Amanajás. As duas se conheceram através dos estudos para a diplomacia no Itamaraty.

Agora a campeã revela que irá vir ao Pará no próximo mês, Jullie também irá cumprir a promessa que fez para Nossa Senhora de Nazaré: “Pretendo ir em julho, já estou vendo com minha amiga Nefertite. Estava querendo ir no dia do Círio, mas coincide com a prova da gente de diplomacia. Então vou pagar a promessa aí no próximo ano. Ano que vem vou conhecer o Círio, esse ano infelizmente não porque coincide. Mas é isso. Estou bem feliz com tudo isso, para mim é a concretização e a finalização do ‘Quem Quer Ser Um Milionário?’. Estou muito realizada, plena, agora eu me sinto campeã”.

Para quem não lembra, Jullie Dutra revelou durante a atração global, para Luciano Huck, que caso vencesse o quadro, iria a pé até a Catedral Basílica de Nossa Senhora Aparecida. No programa, exibido em dezembro de 2023, a jornalista mostrou toda a sua devoção e fé.

A promessa foi paga durante o feriado de Corpus Christi. Jullie percorreu 135km, em quatro dias, com um grupo de peregrinos que saíram da cidade de Paraisópolis, Minas Gerais, no dia 30 de maio, e chegaram em Aparecida, no interior de São Paulo, no dia 2 de junho.

“Eu comecei a me preparar para essa peregrinação em janeiro, fechei com a equipe que fez o mesmo trajeto com Marcos Mion, a minha guia foi a mesma dele. Fiz o trajeto dele, ele fez em três dias, só que eu fiz em quatro. Eu acordava super cedo todas as manhãs, antes do sol nascer, almoçava na pousada e já pegava a estrada com uma equipe de peregrinos e tinha um carro de apoio que dava um suporte”, começou explicando.

“A cada quatro quilômetros o carro de apoio parava, a gente comia alguma barra de cereal, uma banana e tomava água, depois seguia a nossa caminhada. Então, basicamente foram esses quatro dias, 135 km percorridos. Ao longo desse trajeto eu tive muita dificuldade em relação às extremas mudanças de temperatura, questão do relevo, aclividade. A gente tinha um relevo muito a acidentado”, acrescentou.

Jullie Dutra lembra que em Campos do Jordão (SP), pegou 2°, e em Aparecida já estava mais de 30°: “Muito sol, eu senti o solado do meu pé fritando. Na Serra da Luminosa, o relevo era um muito acidentado, muita ladeira, sofri muito. Então esses extremos foram bem difíceis, mas com fé em Deus consegui, tinha o apoio dos peregrinos, isso foi fundamental na caminhada, porque a gente vai se deparando com histórias que vão nos fortalecendo”.