Juliette e Ítalo Ferreira, do surf, trocam indiretas e flertam nas redes sociais: 'Não namoro'

A campeã do ‘BBB 21’ Juliette Freire, agitou as redes sociais na última quarta-feira (28), ao afirmar que os Jogos Olímpicos estão fazendo bem aos olhos do público, em referência ao número de atletas considerados bonitos nas delegações do país inteiro. As informações são da Revista Quem.

Mas, o que chamou atenção dos internautas foi a interação feita pelo medalha de ouro no surf, Italo Ferreira. Após o comentário da ex-sister, o atleta teria sido marcado no tweet da influenciadora e teria respondido uma fã que “não namorava”, usando um emoji de ‘piscadinha’ e dando a entender que tinha interesse na paraibana.

Juliette e Ítalo Ferreira, do surf, são visto trocando mensagens íntimas e flertando na web (Reprodução\ Twitter) (Reprodução\ Twitter)

Logo em seguida, Ítalo teria respondido diretamente a Juliette, indo no posto dela e comentando emojis de foguinho e carinha suspeita. Será que vai rolar esse “match”? A web foi à loucura com a possibilidade do novo casal.