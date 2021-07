Juliano, dupla de Henrique, é internado às pressas para uma cirurgia de emergência

O cantor Juliano, que faz dupla sertaneja com Henrique, passou por uma cirurgia de última hora por causa de uma crise de apendicite na última terça-feira (20), e precisou ser internado às pressas, em um hospital em Palmas, no Tocantins. As informações são do colunista Leo Dias.

A cirurgia feita no artista teria sido executada por meio de uma técnica de videolaparoscopia, ou seja, uma endocâmera foi colocada no abdômen de Juliano e realizou um procedimento minimamente invasivo.

De acordo com a assessoria do cantor, ele se recupera bem e já recebeu alta na quarta-feira (21), e agora encontra-se em sua fazenda, localizada na região de TO, realizando a reabilitação.