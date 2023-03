José Mayer é internado com surto psicótico

O ator José Mayer foi internado no hospital Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, em estado de surto psicótico. O colunista Léo Dias noticiou que o ator teria agredido verbalmente funcionários do hospital e tentando fugir da internação, além de performar dramaticamente como se estivesse atuando em uma peça de teatro e afirmou estar sendo observado por câmeras do Big Brother Brasil.

Segundo um relatório vazado pelo colunista, José Mayer estava “desorientado, agressivo, verbalizando palavras de baixo calão a todo tempo, agredindo funcionários verbalmente”. Ele tentou fugir do leito em que estava, mesmo sendo avisado que estava desorientado e que poderia cair caso tentasse sair do local por conta própria.

No documento, também há relatos de que os técnicos tentaram coletar sangue do paciente para exame, mas não conseguiu porque ele estava muito agitado.

Veja também:

Segundo um outro relatório informado por Leo Dias, o surto psicótico de José Mayer teria sido causado pelo uso de corticóides.

Durante o surto, o ator não conseguia concluir o raciocínio, deixando frases pela metade, além de ter ficado sensível a estímulos sonoros externos e a chorar com com assuntos diversos. Para acalmá-lo, foram ministrados calmantes e sedativos.