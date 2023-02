José Mayer recebe alta hospitalar após sangramento no pulmão

José Mayer recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (27). Ele ficou 19 dias internado na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, devido a um sangramento no pulmão.

O ator comemorou a volta para casa em um vídeo postado no Instagram: “De novo na liberdade nas ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera (Vera Fajardo), meu anjo protetor”, disse o ator no vídeo que compartilhou logo após sua saída do hospital", disse ele.

Na véspera, ele informou os seguidores que teria alta hospitalar e escreveu: "A dor e o sofrimento surgem em nosso caminho algumas vezes porque são fatos normais na vida de qualquer um, não é? É ilusório acreditar que a vida pode estar sempre sob o nosso controle. Foi um período difícil, sim, mas eu acho que até mesmo da dor a gente pode tirar lições importantes".

Em seguida, o ator agradeceu aos profissionais de saúde que cuidaram dele, bem como o carinho dos fãs que fizeram orações pelo restabelecimento da sua saúde.

José Mayer está afastado da televisão desde 2017, quando foi acusado de assédio sexual contra uma figurinista com quem trabalhava na Globo. O ator vive na cidade de Itaipava, na Região Serrana do estado.