José Loreto é detonado em show de Lulu Santos e explica: 'Travei'

José Loreto foi surpreendido com um convite de Lulu Santos durante um show em comemoração aos 70 anos do cantor, na última quinta-feira, 4. O astro convidou o ator da novela "Vai na Fé" para cantar um de seus grandes sucessos, "Como uma onda". Mas Loreto errou a letra e pediu a ajuda de Lulu. A gafe foi transmitida ao vivo pelo Multishow e Globoplay e acabou virando assunto nas redes sociais.

Vários internautas postaram que o ator passou vergonha. Uma das críticas veio da cantora Teresa Cristina, que postou indireta no Twitter sem citar o nome do galã da Globo: “A autoestima do homem hétero sempre me surpreende. Mas subir no palco de um artista estelar e cantar a letra da música errado, acabou comigo”.

Nervoso

No dia seguinte, Lorelo postou fotos ao lado de Lulu Santos e agradeceu o convite do cantor. Ao Gshow, ele disse que não houve ensaio, que foi pego de surpresa e ficou nervoso: "Ontem eu fui ao show do Lulu. Ele, muito carinhoso e gentil, me reservou um lugarzinho na primeira fila. Meu personagem tem cantado alguns bons sucessos dele. O Lulu é referência para o meu personagem e para mim também", detalhou.

"O Lulu me chamou. Muita gente achou que estava ensaiado. Não estava. Muita gente criticou. Critiquem. Mas foi muito especial para mim, foi muito lindo ele me chamar em uma música que todo mundo conhece, 'Como Uma Onda'", acrescentou.

"Eu travei, foi muito espontâneo, porque não tinha retorno, não tinha uma caixa de som, não escutava nada. Só escutava a voz do Lulu ali. Então, foi muito incrível. O que o 'Lui Lorenzo' (personagem dele em 'Vai na fé') está rompendo barreiras na televisão, abrindo coisas magníficas na minha vida, é demais. Queria agradecer e mandar um beijos para os críticos. Todo amor do mundo."

Arrependimento

O comentário de Teresa Cristina teve grande repercussão na imprensa e ela acabpou voltando atrás: "Não tenho nenhum problema em reconhecer que errei", declarou.

A cantora foi se encontrar com o ator para zerar o assunto. "Acabei de encontrar com José Loreto. Conversamos sobre o acontecido no show do Lulu. Ele foi chamado ao palco e ficou nervoso diante do ídolo. Quem nunca? Não tenho nenhum problema em reconhecer que errei em falar sobre algo que eu não entendi. Ele aceitou. Nunca fui dona da razão. Que bom", contou a artista.