Lulu Santos completa 70 anos e faz show com apresentação de Fátima Bernardes

Nesta quinta-feira, 4 de maio, o cantor e compositor Lulu Santos completa 70 anos. Para comemorar a data, o artista presenteia os fãs e admiradores com um show ao vivo que será transmitido para não assinantes na plataforma de streaming Globoplay e pelo canal Multishow. A transmissão inicia às 21h, e terá a direção de Fábio de Lucena e a apresentação da jornalista Fátima Bernardes.

“Fiquei super animada com o convite. Todos sabem que sou muito fã do Lulu. Tenho certeza de que o show será lindo”, afirma Fátima.

O show é o primeiro da turnê de 70 anos de Lulu, intitulada “Barítono: Lulu 70 anos”. “Gastei muito tempo e energia buscando algo que, naturalmente, não estaria ao meu alcance: ser um cantor de voz aguda, um tenor ou contratenor, caso da grande maioria na música pop. Sou um cantor barítono ligeiro e, agora que todos sabemos, confesso que gosto imenso de sê-lo”, comemora o artista.

O novo show de Lulu traz no repertório sucessos de sua carreira que marcaram época, nos mais de 40 anos de trabalho do artista. Após o programa Altas Horas, será exibido na TV Globo, no próximo sábado, um compilado dos melhores momentos do show.