Jorge Aragão tem previsão de alta após diagnóstico de câncer, diz assessoria

A assessoria de Jorge Aragão afirmou que o sambista deve receber alta hospitalar durante o próximo final de semana. A informação foi confirmada em nota enviada ao Estadão na última quinta-feira (20).

Jorge foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que começa no sistema linfático, enquanto realizava uma bateria de exames. Em uma publicação feita nas redes sociais do cantor, a assessoria explicou que ele precisou permanecer no hospital para iniciar o tratamento, mas que estava apresentando bons resultados.

“O artista vem respondendo bem ao tratamento e faz esse primeiro acompanhamento no hospital apenas por precaução médica. Aragão tem previsão de alta no fim de semana e todos os seus exames apresentam ótimos resultados. Agradecemos o carinho e respeito da imprensa, assim como do público em geral”, disse um trecho do comunicado.