Saiba o que é um linfoma não-Hodgkin, doença que acomete Jorge Aragão

O cantor Jorge Aragão, 74 anos, foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, considerado um câncer no sistema linfático. O sistema linfático é responsável em transportar a linfa dos tecidos para a corrente sanguínea e faz parte do sistema imunológico, que auxilia o corpo no combate das doenças. Saiba quais são as possíveis causas, diagnóstico e tratamento para a doença.

De acordo com informações do Instituto Nacional do Câncer (INCA) o “Linfoma não Hodgkin” é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático e é um câncer mais comum em pessoas com mais de 60 anos. Os homens são mais predispostos a este tipo de câncer, do que as mulheres.

No Brasil, somente em 202, foram registrados mais de 12 mil casos de linfoma não-Hodgkin, com base em informações publicadas pelos Jornal da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Já a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia explica em seu site tudo sobre a doença e que existe mais de 80 tipos distintos da doença. Mas, de forma geral, os linfomas são classificados em dois grandes grupos: Indolentes, que se desenvolvem ao longo dos anos, tem crescimento lento e, em alguns casos, é possível acompanhar a doença sem iniciar tratamento. E os Agressivos, que tem o crescimento acelerado e podem dobrar de tamanho em semanas e por isso precisam de tratamento imediato.

Confira o manual disponível com tudo o que é preciso saber da doença aqui.

Sobre a saúde de Jorge Aragão

A assessoria de comunicação do cantor Jorge Aragão emitiu um comunicado explicando que em respeito aos fãs a equipe comunicava o diagnóstico de um linfoma que atinge o sistema linfático e que o artista está sob os cuidados médicos: "Em respeito aos amigos contratantes e fãs o cantor e compositor Jorge Aragão através de suas assessoria de imprensa torna público informar que após uma bateria de exames foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin o artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante sobre o cuidado da hematologista Caroline Rebelo e contando com o apoio orações e energias positivas de todos para seguir tranquilo Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente a medida do que for possível nós da sua assessoria dos comprometemos em manter os informados sempre que necessário!", Finalizou a nota