Jorge Aragão é internado para tratar câncer

O sambista Jorge Aragão iniciou o tratamento contra o linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer. O artista precisará ficar internado durante alguns dias. A assessoria de imprensa informou que Jorge Aragão está bem e responde positivamente aos procedimentos médicos, mas os especialistas preferem deixá-lo sob observação por precaução. A doença foi descoberta após uma bateria de exames de rotina.

A agenda de shows seguirá ativa com o artista conciliando o tratamento com o trabalho. "O artista iniciará imediatamente o seu tratamento e segue confiante", comunicou a equipe. A expectativa é que Aragão tenha alta neste fim de semana.

"O artista vem respondendo bem ao tratamento e faz esse primeiro acompanhamento no hospital apenas por precaução médica. Aragão tem previsão de alta para o fim de semana e todos os seus exames apresentam ótimos resultados. Agradecemos ao carinho e respeito da imprensa, assim como do público em geral", diz o comunicado.

Segundo informações do Instituto Nacional de Cancêr, o linfoma não Hodgkin (LNH) é um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de maneira não ordenada. O sistema linfático faz parte do sistema imunológico, que ajuda o corpo a combater doenças. No total existe mais de 20 tipos diferentes de linfoma não-Hodgkin.

Entre os sintomas estão: inchaço indolor dos gânglnglios linfáticos da virilha, axilas e pescoço, suor intenso à noite, febre, erupção cutânea avermelhada no corpo, náusea, vômitos, dores abdominais, perda de peso e cansaço.