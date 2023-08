Jorge Aragão confirma primeiro show desde que começou tratamento contra o câncer

Jorge Aragão fará seu primeiro show após começar o tratamento contra o câncer no próximo domingo (6), no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio. A apresentação vai ter entrada gratuita. Diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin, câncer que afeta o sistema linfático, o sambista ficou quase uma semana internado para iniciar o acompanhamento médico, mas recebeu alta no último dia 23 de julho.

"O cantor e compositor Jorge Aragão está respondendo bem ao tratamento e por isso se sente apto, e, claro, liberado por sua equipe médica, para retomar aos poucos sua agenda de shows. O artista se apresentará com sua banda neste domingo, 6 de agosto, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Aragão, segue ainda em tratamento e por recomendação médica não fará atendimento à imprensa nem aos fãs", informou a assessoria em nota.