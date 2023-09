Jojo Todynho se pronuncia sobre boatos de traição do namorado: 'mau-caráter'

A cantora Jojo Todynho, de 26 anos, se pronunciou sobre boatos de traição do namorado, Renato Santiago, com a ex-mulher dele, Kaila Oliveira. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. De acordo com a artista, os prints "vazados" é de um diálogo entre o ex-casal e ocorreu no dia 10 de maio, antes do namoro. No imagem, Jojo reagiu: "como pode ser tão mau-caráter?".

Tudo começou quando uma colunista social, chamada Fábia de Oliveira, teve acesso a alguns prints de uma conversa entre Renato e Kaila, com uma proposta sexual. Depois de descoberta, Jojo criticou a atitude da ex do seu namorado. Jojo explicou, ainda, que foi exposta injustamente e disse que foi processada por Kaila.

(Reprodução / Rede social)

A cantora afirmou que em nenhum momento a xingou ou ameaçou e que Kaila não apresentou os áudios que pudessem corroborar as denúncias. Jojo também reacendeu outras polêmicas envolvendo Kaila, mencionando que ela tinha um relacionamento abusivo com outro homem, que a obrigou a pegar dinheiro com Renato emprestado. Isso resultou em uma ameaça posterior feita ao próprio Renato durante uma festa infantil.

Jojo concluiu a discussão aconselhando os seguidoras e seguidores que enfrentam problemas semelhantes a procurar soluções legais e justas. Ela também abordou sua relação com a filha de Renato, explicando sua preocupação com a segurança da criança em sua casa e seu compromisso em não assumir responsabilidades que não lhe cabem.