Jojo Todynho homenageia MC Marcinho e canta 'Garota Nota 100', sucesso do cantor; vídeo

A cantora Jojo Todynho, convidada pelo TVZ, homenageou MC Marcinho, que morreu no último sábado (26) em decorrência de problemas cardíacos. No dia 28, a artista foi convidada ao programa comandado por Felipe Araújo e cantou "Garota Nota 100", um dos sucessos do funkeiro carioca.

No dia em que o autor de "Glamurosa" morreu, Jojo falou sobre a influência do artista na sua vida e agradeceu por ter a oportunidade de regravar uma de suas músicas. Esta é a segunda vez que a cantora presta uma homenagem ao colega de profissão em suas redes sociais. Assista:

Fãs e amigos deixaram mensagens de apoio a Jojo nos comentários da publicação. Isto porque ela recebeu ataques de alguns seguidores por conta da performance no palco do TVZ.

"Maravilhosa, entregue, sensível, linda de se ver", disse um. "A mulher que está prestando homenagem a um amigo, o povo só julga. Se cada um cuidar da sua vida, família, ajudar o próximo, nas ruas, em um hospital, o mundo seria outro", desabafou outra pessoa.

