Jogadora de vôlei do Brasil bate um bolão dentro e fora das quadras

A jogadora de vôlei Adenizia Ferreira tem 34 anos e arranca suspiros com sua beleza dentro e fora das quadras. Dona de olhos verdes e cabelos cacheados, a mineira, de 1,87m, faz sucesso também na web, esbanjando as suas curvas esculturais em alguns cliques de biquíni.

Na Olimpíada de Tóquio, Adenízia está ajudando a Seleção Brasileira de Vôlei Feminino a levar a diante uma boa campanha. Na quinta (29) o vôlei feminino do Brasil não teve dificuldades para bater o Japão por 3 sets a 0 e conquistar a terceira vitória nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

A beldade e craque nas quadras Adenízia já se prepara para enfrentar outra pedreira amanhã, às 4h25, contra a Sérvia, líder do grupo A. As sérvias venceram as três primeiras partidas por 3 sets a 0, contra República Dominicana, Japão e Quênia. O Brasil continua em segundo lugar no grupo, atrás justamente da Sérvia. O duelo terá transmissão da TV Globo e Sportv.