Jesuíta Barbosa volta atrás e nega agressão de namorado: 'Não fui agredido'

Jesuíta Barbosa veio a público para dizer que não foi agredido pelo namorado Cícero Ibeiro. O ator publicou uma mensagem na última segunda-feira (17) nas redes sociais dizendo que o parceiro o havia agredido, mas logo depois apagou o post. Jesuita alega que teve "impulso inconsequente".

"Não fui agredido fisicamente ou verbalmente nem sofri nenhum ato abusivo", esclareceu o ator que interpretou Jove em Pantanal (2022). Jesuita declarou que está atravessando um momento de estresse emocional, que teria o levado insuniar que Cícero teria sido violento com ele.

Na mensagel Jesuíta se referiu ao suposto agressor como C.I, aparentemente fazendo menção ao atual companheiro. "C.I. me usou, me gravou inutilidades. Me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner [parceiro, em inglês]", publicou o ator.

O ator falou com a colunista da Folha de São Paulo Mônica Bêrgamo e deu uma versão diferente sobre o que teria ocorrido. "Esclareço que, num impulso inconsequente, movido por um momento de estresse emocional, cometi a infeliz ação de dividir um post (e apagar em seguida) que não se sustenta. Não fui agredido fisicamente ou verbalmente nem sofri nenhum ato abusivo. Esta ação atingiu de forma indevida meu companheiro, Cícero Ibeiro, e isto deve ser reparado", escreveu o ator.