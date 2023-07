Jesuita Barbosa faz publicação sobre agressão: ‘Não estou bem e fui agredido pelo meu partner’

O ator Jesuita Barbosa fez uma publicação no storie do Instagram na noite de ontem, 17, sobre uma agressão que sofreu e preocupou os fãs. Jesuita apagou o post que começava com as iniciais “C.I”, e disse que foi agredido. Os internautas manifestaram apoio, e comentaram no perfil do namorado de Jesuita, Cícero Ibeiro, relacionando as iniciais ao parceiro de Jesuita. Confira!

VEJA MAIS!

"Me usou, me gravou inutilidades, me deixou exposto, me abandonou. Não estou bem e fui agredido pelo meu partner", escreveu Jesuita na legenda do stories utilizando as iniciais do namorado, Cícero Ibeiro.

Logo após publicar o desabafo, Jesuita apagou a postagem, mas os seus seguidores já haviam printado e a notícia se espalhou pelas redes sociais. O público escreveu na postagem fixada no perfil do ator mensagens de apoio e no perfil do namorado questionaram se ele havia batido em Jesuita. "Não se magoe com quem não lhe deu valor. Denuncie essa agressão para seu bem. Nao deixe ninguém gravar inutilidades em você", "Espero que você esteja bem e seguro", "Jesu, o povo brasileiro te ama e está do seu lado. Você é um artista imenso e um ser humano lindo. Amamos você", foram os comentários que Jesuita Barbosa recebeu.

Já no perfil do namorado um seguidor comentou: “Bateu no Joventino? Tá maluco?” e outro também disse: “Oh menino tu sentou a mão no Jesuíta??? Tu sabe que é ele é um cristal, né? Se respeita afff”.

Apesar da postagem, Jesuita e Cicero continuam com as fotos de casal disponíveis no feed e ainda não há nota sobre o ocorrido no perfil de ambos. Confira!