Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Jennifer Lopez sobe ao palco do Coachella pela primeira vez na carreira

A cantora se juntou ao DJ David Guetta para apresentar o novo single "Save Me Tonight" e o clássico "Waiting for Tonight"

O Liberal
fonte

Jennifer Lopez faz estreia surpresa no Coachella durante set de David Guetta (Reprodução)

Jennifer Lopez realizou sua estreia no festival Coachella, na Califórnia, neste sábado (11), durante a apresentação do DJ David Guetta no palco Quasar. A artista subiu ao palco para interpretar o single "Save Me Tonight", colaboração recente entre os dois músicos. Além do lançamento, o repertório incluiu a canção "Waiting for Tonight".

VEJA MAIS

image Jennifer Lopez elege o galã que tem o melhor beijo de Hollywood
A diva da música latina surpreendeu o público ao revelar qual de seus colegas de elenco tem o melhor beijo

image Jennifer Lopez pede divórcio de Ben Affleck, diz site
O casal estaria separado desde o dia 26 de abril. Não há detalhes sobre um acordo pré-nupcial

image Aos 54 anos, Jennifer Lopez posa de biquíni e exibe corpaço em clique
A cantora aniversariou no dia 25 de julho e compartilhou vários cliques do dia nas redes sociais

Para a performance, Lopez utilizou um bodysuit com cortes frontais e laterais, acompanhado por acessórios e joias distribuídos pelo corpo.

A apresentação durou cerca de duas horas dentro do set de David Guetta, produtor detentor de dois prêmios Grammy. O encontro reuniu uma artista com histórico de 80 milhões de discos vendidos e um profissional com métricas de bilhões de execuções em plataformas de streaming, unindo elementos da música eletrônica e do pop no palco Quasar.

[Instagram=DXDJ2v_j7e6]

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cultura

Jennifer Lopez

DJ David Guetta

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POP LATINO

Hist de Selena Quintanilla ganham nova versão em projeto de Zaynara

Série será divulgada nas redes sociais da cantora

13.04.26 17h54

SHOW

Projeto ‘Quarta Autoral’ promove encontro do rock independente em Belém

Noite contará com heavy metal, hardcore melódico e rock alternativo no Studio Pub

13.04.26 17h32

BBB

TV Globo inaugura 'Jardim BBBotânico' em homenagem aos 'plantas' do reality

O espaço cenográfico reúne mais de 10 espécies com referências a participantes do programa

13.04.26 15h33

CINEMA

Filme com trilha sonora do paraense Léo Chermont é selecionado para o Festival de Cannes

'Seis Meses no Prédio Rosa e Azul', de Bruno Santamaría Razo, integra seleção competitiva e destaca participação brasileira na produção e no elenco

13.04.26 14h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

REALITY SHOW

BBB 27 abre inscrições; veja passo a passo de como fazer

Os interessados em participar do elenco do programa devem se inscrever em um formulário no gshow

14.04.26 7h46

estética

O que é laser de CO2 fracionado? Entenda o procedimento que deixou Ana Paula 'irreconhecível'

Mudança no visual de Ana Paula Renault volta a viralizar e levanta dúvidas sobre tratamento estético

14.04.26 0h00

TRISTEZA

Morre Dolly Martinez, participante do reality Quilos Mortais, aos 30 anos

Um dia antes da morte, a irmã havia informado que Dolly estava internada e "lutando pela própria vida"

13.04.26 8h46

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (14/04)?

O filme "Paternidade" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

14.04.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda