Jennifer Lopez sobe ao palco do Coachella pela primeira vez na carreira

Jennifer Lopez realizou sua estreia no festival Coachella, na Califórnia, neste sábado (11), durante a apresentação do DJ David Guetta no palco Quasar. A artista subiu ao palco para interpretar o single "Save Me Tonight", colaboração recente entre os dois músicos. Além do lançamento, o repertório incluiu a canção "Waiting for Tonight".

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Para a performance, Lopez utilizou um bodysuit com cortes frontais e laterais, acompanhado por acessórios e joias distribuídos pelo corpo.

A apresentação durou cerca de duas horas dentro do set de David Guetta, produtor detentor de dois prêmios Grammy. O encontro reuniu uma artista com histórico de 80 milhões de discos vendidos e um profissional com métricas de bilhões de execuções em plataformas de streaming, unindo elementos da música eletrônica e do pop no palco Quasar.

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