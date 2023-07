Jeito Moleque comemora sucesso após lotar todos os shows em turnê internacional

O Jeito Moleque finalizou sua turnê nos EUA com sucesso no último domingo (16). Com todos os shows lotados, o grupo brasileiro de pagode passou por cidades como: Norwalk (Connecticut), Charlotte (Carolina do Norte), Newark (Nova Jersey), Orlando (Flórida), Pompano Beach (Flórida) e Framingham (Massachusetts).

A marca do pagode do Jeito Moleque é a irreverência e muita qualidade musical, além claro, de ter um repertório recheado de músicas autorais.

Na última semana, o anúncio da turnê passou em um dos grandes telões das Times Square, uma das avenidas mais famosas de NY. E, no encerramento não foi diferente, os artistas despediram-se em grande estilo, com um anúncio especial sobre o fim das apresentações nos EUA.

“A sensação é de gratidão por mais uma turnê concluída com êxito. Nossos fãs são incríveis, sempre abraçam nossas ideias. Nunca imaginei chegar tão longe. Estar aqui é um sonho realizado. Ainda vamos levar muito pagode para fora do Brasil!", comenta o vocalista, Gui Albuquerque.

Com quase 25 anos de trajetória e mais de 1.8 milhões ouvintes mensais no Spotify, o Jeito Moleque nasceu na zona norte de São Paulo, em Santana. Formado por Gui Albuquerque (voz), Carlinhos (cavaquinho e vocal), Felipe (violões, banjo e vocal), Rafa (percussão e vocal) e Alemão (percussão e vocal), o grupo é, sem dúvidas, um dos maiores representantes do pagode no Brasil.