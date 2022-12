Jade e Leo Picon são parentes de Lucca Picon, novo affair de Anitta? Entenda

Quando o nome do suposto affair de Anitta ganhou os sites de notícias e perfis de fofoca no Instagram, uma dúvida ficou no ar sobre Lucca Picon: qual o parentesco dele com Jade e Léo Picon?

A resposta é: nenhum! Lucca não é da família dos irmãos de influenciadores.

O jovem é filho do surfista francês Miky Picon e da brasileira Lygia Namem, e nasceu em Santa Catarina, já Jade e Leo tem como pais Carlos Picon e da engenheira agrônoma Monica Santini Froes, e eles nasceram em São Paulo.

Como o pai de Lucca é francês, o artista se dividiu na infância entre o sul do Brasil e as idas e vindas à França, para visitar o surfista.

Neste final de semana, Lucca foi visto ‘babando’ por Anitta enquanto ele gravava parte da sua apresentação no Carnatal, carnaval fora de época realizado na capital do Rio Grande do Norte. A imagem dele com o celular na mão focado na cantora, ganhou bastante destaque e levantou rumores sobre um possível envolvimento entre eles.

Lucca é ator e agora se prepara para viver o primeiro vilão em "Todas as Garotas em Mim", nova série da TV Record. Além disso, ele já atuou em produções na Netflix, como a nova minissérie "De Volta aos 15", protagonizada por Maísa e Camila Queiroz; e o filme "Confissões de Uma Garota Excluída", ao lado de Klara Castanho. Na TV aberta, ele participou da última temporada de "Malhação", da Rede Globo.