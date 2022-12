Quem é Lucca Picon? Suposto novo affair de Anitta é ator da Netflix e modelo; conheça

Parece que a fila andou para Anitta após o fim do relacionamento com o produtor musical Murda Beatz. Segundo o colunista Lucas Pasin, do Uol, a cantora vive um suposto novo affair com o ator Lucca Picon, conhecido por estrelar a série da Netflix "De Volta Aos 15", e até viajou com o modelo no último final de semana para Natal, no Rio Grande do Norte.

Quem é Lucca Picon?

Lucca Picon é ator e modelo. (Foto: Instagram @Luccapicon)

Lucca é filho da brasileira Lygia Namem com o surfista francês Miky Picon, é natural de Florianópolis e tem 21 anos. A carreira no mundo artístico começou em 2018, e mesmo sendo considerada "recente", o currículo da estrela conta com produções da Neflix e desfiles no São Paulo Fashion Week. "Dos 9 aos 17 anos ia uma vez por ano para a França passar as férias. Mas foi em 2018, quando morei lá, que intensifiquei meu francês e fiz aulas para aprimorar algumas coisas, como a escrita", contou ele à revista Vogue.

Lucca Picon em "Malhação". (Foto: Globo/Camilla Maia)

Nas telinhas, seu primeiro trabalho foi na última temporada da série adolescente "Malhação", depois que sua agência decidiu entrevistar modelos para descobrir novos atores. "Para a minha surpresa, eles me amaram acabaram me colocando na temporada que havia acabado de estrear, 'Toda Forma de Amor'", revelou ele.

Depois de "Malhação", Lucca participou do filme "Confissões de uma Garota Excluída", com a atriz Klara Castanho, e da primeira temporada de "De Volta aos 15", com Maísa e Camila Queiroz, ambos da Netflix. Apesar de ter o sobrenome de Jade Picon, Lucca não tem nenhum tipo de parentesco com a influenciadora, mas divide a mesma profissão.

Relacionamento com Anitta

Lucca Picon e Anitta no Carnatal. (Foto: Manuela Scarpa/Brazil News)

Os boatos de um suposto relacionamento com Anitta surgiram quando ambos compartilharam registros similares de uma viagem para Natal, local que a funkeira fez um show no sábado (10). No evento, Lucca acompanhou a autora do hit "Boys Don't Cry" no trio elétrico e aproveitou para fazer vários registros da suposta ficante.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)