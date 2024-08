Iza revela data prevista para o nascimento da filha Nala; saiba quando é

A cantora Iza está na reta final da sua gravidez. Ela está à espera de sua primeira filha, uma menina que se chamará Nala, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

Iza está no sétimo mês de gestação.

Durante a sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, na Globo, a cantora revelou que a data prevista para o nascimento de Nala é em torno do dia 20 de outubro.

Se Nala nascer até o dia 22 de outubro, ela será do signo de Libra; caso contrário, seu signo será Escorpião.

Em julho de 2024, Iza se separou de Yuri Lima após acusá-lo de traição em um vídeo divulgado nas redes sociais. Porém, rumores recentes apontam que o casal voltou, já que os dois ainda mantêm contato por causa da filha.