Iza e Yuri Lima reataram? Jogador é flagrado chamando cantora de 'amor' em chamada de vídeo

A cantora Iza e o Yuri Lima teriam superado a traição do jogador de futebol e reatado o relacionamento, segundo informou o colunista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando desta segunda-feira (26/8).

O colunista revelou que um funcionário de uma loja de calçados no BarraShopping, no Rio de Janeiro, afirmou ter visto Yuri em uma chamada de vídeo com Iza nos últimos dias, o qual ele chamou ela de “amor” antes de encerrar a chamada.

A assessoria de Iza, no entanto, já havia esclarecido que, embora Yuri tenha voltado a frequentar a casa da cantora, isso se deve ao fato de ele ser o pai da filha que a artista espera. Iza está grávida de oito meses de sua primeira filha com Yuri, que se chamará Nala.

Em comunicado divulgado no início de agosto, a assessoria afirmou: "Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio".

A nota também mencionou que, durante a gestação, o casal se viu pouco devido às agendas corridas, mas que esse planejamento já estava em curso. Com a aproximação do parto, o acompanhamento dos últimos exames se tornou uma prioridade. Ainda assim, a assessoria enfatizou que não há possibilidade de reconciliação entre Iza e Yuri Lima, apesar da presença do jogador na vida da cantora neste momento crucial.