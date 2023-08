Irmã caçula de Kate Moss provoca seguidores com conteúdos ousados nas redes sociais e no OnlyFans

Lottie Moss, irmã de Kate Moss, tem causado na web e se destacando no cenário. Inclusive, ela tem chamado mais atenção que a própria irmã. Lottie, de 25 anos, iniciou a carreira nas passarelas e depois migrou para a plataforma adulta OnlyFans, ela chegou até a participar de um reality show de namoro, chamado 'Celebs Go Dating'. Na atração, ela tem dado o que falar.

Nas redes sociais, ela também não passa despercebida. Os 'produtos' de Lottie, 'vitrine' produzida por ela para promover sua carreira, ganham um destaque especial. A jovem investe em conteúdos polêmicos para ganhar atenção dos seus seguidores, que somam mais de 500 mil, e conseguir ficar mais e mais tempo na mídia.

Em uma das suas últimas postagens, ela apareceu com um biquíni nude e legendou a galeria de fotos com um texto sugestivo: "Ponto de vista: Você está me espionando no meu jardim 👀".

Os fãs, provocados, ficaram em polvorosa, e elogiaram a beleza de sua musa. "Bem que eu gostaria", respondeu um seguidor. "Deleite", elogiou um segundo. "Desculpe, mas você é tão gostosa", escreveu a amiga e cantora Blithe Saxon. “Ela conhece seu melhor lado”, decretou outro internauta.