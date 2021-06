Irmã de Kate Moss desafia família e vende nudes por 7,2 mil reais

Lottie Moss, irmã da supermodelo Kate Moss, anunciou que se inscreveu no site de assinatura de conteúdo erótico OnlyFans. A modelo de 23 anos também está vendendo calcinhas na plataforma, com sua primeira postagem no sábado (12). As informações são do jornal Daily Mail.

Na publicação do anúncio, feita no Instagram, Lottie aparece usando um espartilho preto, com meias finas e salto alto.

A modelo já “causou” em fevereiro, após começar a vender imagens sensuais no site pornográfico Glow. A decisão causou preocupação entre sua família e amigos.

A agência de modelos da loira, Storm, atuou protegê-la e “salvá-la de si mesma”. No entanto, alguns membros da própria família da modelo temessem que ela já pudesse ter sabotado seu futuro.

No OnlyFans, Lottie permite que os usuários vejam algumas fotos no site gratuitamente, mas ela cobra uma assinatura mensal de 14 libras, o equivalente a 101 reais para ver um conteúdo mais ousado e até 1.000 libras, o equivalente a 7,2 mil reais, para um vídeo nu. Ela também compartilha algumas fotos sensuais no Instagram.

Os fãs também podem fazer “pedidos pessoais” via mensagem direta e mais fotos podem ser desbloqueadas por uma taxa adicional de 50 libras, ou 360 reais.