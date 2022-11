Internado, Pedro Paulo Rangel deixa o CTI de hospital no Rio de Janeiro

O ator Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, comemorou uma melhora do seu estado de saúde. Na tarde desta segunda-feira (14), ele postou uma foto do hospital no Rio, onde está internado desde o início de novembro.

"Fora do CTI, mas ainda sem previsão de alta", escreve o artista.

Mesmo sem previsão de deixar o hospital, ele comemora toda a evolução do seu tratamento. Pedro Paulo Rangel foi diagnosticado há duas décadas com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Por conta da sua internação, ele cancelou a temporada da peça "O ator e o lobo", que estava em cartaz em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

"Informamos que a temporada na Casa de Cultura Laura Alvim está cancelada por motivos de saúde do ator Pedro Paulo Rangel. Ele está bem, porém impossibilitado de atividades físicas para a sua plena recuperação", dizia o comunicado.

Pedro Paulo Rangel estava no ar recentemente com a reprise de "O Cravo e A Rosa", da TV Globo.