Instagram de Rafa Kalimann é hackeado na madrugada deste domingo (31); conta já foi recuperada

Na madrugada deste último dia do ano, 31 de dezembro, o perfil da influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann na rede social Instagram foi hackeado. Durante as primeiras horas do dia, todas as publicações que estavam disponíveis foram arquivadas e a foto de perfil foi removida. Além disso, os Stories da conta, que já foi recuperada, foram utilizados pelo ataque hacker para publicar mensagens ameaçadoras e para expor conversas particulares da artista.

Por meio da conta hackeada, a pessoa responsável pelo ataque enviou mensagens ao direct do Instagram de uma amiga de Rafa, Marcela, ameaçando hackear outras contas de Kalimann e expor fotos íntimas da apresentadora.

Ao informar o ocorrido em sua conta do X, antigo Twitter, ela pediu aos fãs que não denunciassem a conta hackeada: “Já tô cuidando com a minha equipe. [...] A chance de eu recuperar a conta é imensa, se for denunciada, posso perder”, escreveu a apresentadora, às 08h08.

Por volta das 10h da manhã, após a repercussão do caso e a recuperação da conta, a influenciadora publicou um vídeo curto em seus Stories, no Instagram, reforçando o pedido aos seguidores: “Galera, dando a minha cara aqui só pra falar que sou eu mesma. Consegui recuperar [a conta]”, esclareceu.