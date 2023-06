Influencer faz topless forçado por cachorrinha caramelo

A influenciadora colombiana Daniela Henao Salgado quase foi forçada a realizar um topless na praia por causa de uma cachorrinha caramelo. A tiktoker gravou um vídeo brincando com a cadelinha, mas depois o animal puxou o fio do biquíni de Daniela desamarrando a parte de cima da influenciadora.

A cena foi gravada pela amiga da influencer. Assista:

Nas imagens é possível ver a reação da jovem enquanto a parceira cai na gargalhada. O vídeo conta com mais de 390 mil visualizações e 24 mil likes. A morena passava férias em uma localidade praiana da Colômbia.

Daniela é jogadora de futebol na Colômbia. Ela e a cachorrinha teriam feito amizade logo que chegou na praia no primeiro dia. A jogadora apelidou a cadelinha de "Arenita". "Creio que Arenita queria abusar de mim", disse na legenda postada com as imagens.