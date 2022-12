Influencer do Pará participa de beijo triplo e frequenta dark room em primeiro dia da Farofa

Se tem uma pessoa que tem experiência na “Farofa da Gkay”, é Andressa Barros. A influencer saiu de Santarém, oeste paraense, pela terceira vez para fazer seu nome no evento. Na madrugada desta terça-feira (06), ela compartilhou diversos momentos da festa que foi até a manhã de hoje.

Nas páginas de fofocas nacionais, Andressa também estava lá! A influenciadora participou de um beijão triplo com o gamer Bruno Goes e a atriz Nicole Louise. Andressa aparece segurando o rosto deles e ‘tacando’ um beijão.

Já sob a luz do sol, a influencer do Pará, marcou presença no after, em um ambiente fechado só para convidados, inclusive, é proibido entrar com o celular. “Vou ter que entregar o celular porque eu vou para o dark room, e é isso gente, bom dia, amanhã estou arrepiadíssima, hoje, né?”, disse Andressa.

Porém, Bruno aproveitou a noite com Karoline Lima. Ela foi clicada saindo do quarto dele pela manhã. Já Nicole apareceui beijando Alisson Jordan e MC Pablinho.