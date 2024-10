Real Madrid: Influencer brasileira trai Vinicius com entregador de açaí; entenda

Uma polêmica envolvendo o jogador brasileiro Vinicius Tobias e a influenciadora Ingrid Lima movimentou as redes sociais na última quinta-feira (17). Segundo o Portal Léo Dias, Ingrid teria traído o jogador, que na época atuava pelo Real Madrid, por Vinicius Duarte, um entregador de açaí.

Em suas redes sociais, Ingrid confirmou a traição e pediu respeito ao ex-companheiro. Ela mencionou que ambos seguiram caminhos diferentes e que a relação com Duarte começou durante uma crise no relacionamento com Tobias.

“Nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa, e ele também. Ambos seguiram suas vidas e no meio disso tudo veio a Maitê. Decidimos fazer um teste de DNA e a Maitê não é filha do Vinicius”, disse Ingrid.

Ele não é o pai

A traição veio à tona quando Vinicius Tobias descobriu que não era o pai biológico da filha do casal, Maitê. Um exame de DNA confirmou que ele não era o pai, surpreendendo o jogador, que havia feito uma tatuagem em homenagem à criança: Maite.

“Como todos já sabem, eu e o Vinicius não estamos mais juntos faz um bom tempo, e nessas idas e vindas eu me relacionei com uma pessoa. Decidimos fazer um [exame de] DNA e Maitê não é filha do Vinicius”, contou Ingrid em seus stories.

Após o nascimento de Maitê, o jogador Vinicius Tobias enfrentou críticas e ataques nas redes sociais por não comparecer ao parto da suposta filha e por não postar nada sobre a criança. No entanto, Ingrid Lima, a influenciadora e ex-companheira de Tobias, esclareceu que foi a seu pedido que ele não esteve presente no parto e não fez publicações sobre Maitê até que o exame de DNA fosse realizado. Ela pediu aos seguidores que parassem de atacar o jogador, enfatizando que ambos haviam conversado amigavelmente sobre a situação.

“Peço de coração que para pararem de atacar ele, foi a pedido meu ele não comparecer no parto e não postar nada sobre a Maitê até o exame sair. Eu e Vinicius já sentamos e conversamos amigavelmente. Desejo as melhores coisas do mundo para ele, que ambos possam seguir sua vida em paz”, completou a influencer.

Quem é o pai da criança?

Ainda segundo o Portal Léo dias, o verdadeiro pai da criança seira, Vinicius Duarte, o entregador de açaí com quem Ingrid teve um caso. Duarte não teria apenas participado ativamente da vida da influenciadora como também esteve presente no dia do parto de Maitê. O entregador, morador da Zona Leste de São Paulo, acompanhou o nascimento da criança ao lado da família de Ingrid. Ele observou o parto através do vidro do lado de fora da sala. Duarte e Ingrid estariam enganando o ex-jogador do Real Madrid desde a gravidez da influenciadora.

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)