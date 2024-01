Igor Rickli emociona web ao registrar primeiro encontro com filhos adotivos

O ator Igor Rickli, marido da ex-BBB e ex-rouge Aline Wirley, emocionou os internautas ao compartilhar uma foto do primeiro encontro com os dois filhos adotivos. Em seu perfil do Instagram, o artista aparece abraçado com os novos pequenos ao lado de Antonio, de 8 anos, filho biológico do casal.

A publicação, feita em 31 de dezembro de 2023, repercutiu na web com felicitações e mensagens de admiração de famosos como Alinne Moraes e Suzana Pires. "Quanto amor cabe numa foto… 2023 foi um ano de grandes desafios, mas também de grandes alegrias! Um lindo ano novo pra todos vocês, amigos queridos!", escreveu o ator. Além dele, a ex-BBB também compartilhou um vídeo abraçando os novos integrantes da família. Confira!

Adoção

Durante sua participação no BBB 23, Aline Wirley comentou sobre o desejo de adoção e estar, na época, enfrentando o processo adotivo. “Demorou pra eu entender de onde vinha esse desejo e que era um desejo muito grande mesmo, porque é um processo intenso, um processo difícil, um processo muito menos romântico do que a gente imagina", disse ela.

O casal recebeu a guarda das crianças no início de dezembro. Na época, eles vivenciaram um período de experiência com os dois novos filhos em Manaus, no Amazonas. Em novembro, eles informaram que seria o período mais delicado do processo.

