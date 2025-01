Humorista Rodrigo Marques aproveita dia de folga em Belém e visita a Ilha do Combu

O humorista recifense Rodrigo Marques, que se apresentou em Belém no último final de semana com o show de comédia 'O Entusiasta', no Teatro Margarida Shivasappa, aproveitou a segunda-feira (20/01) para explorar a cidade. O destino escolhido foi a Ilha do Combu, ponto turístico conhecido pelas paisagens naturais e tranquilidade.

Nos Stories do Instagram, Rodrigo compartilhou momentos do passeio e demonstrou entusiasmo com a experiência. “Dia de folga em Belém. Olha, que felicidade”, escreveu.

Antes de embarcar para a ilha, o humorista passou por um espaço náutico na cidade, onde elogiou a vista à beira do rio. “Olha esse lugar! Tomar uma cervejinha na beira do rio, comendo um petisquinho. Isso é bom demais”, comentou.

Já na Ilha do Combu, Rodrigo brincou com seus seguidores sobre estar enfrentando uma ‘segunda-feira difícil’ e destacou a beleza do local. “Eita, país bonito! Imagina a paz de ficar nessa tranquilidade”, declarou.

Durante o almoço, enquanto parte de sua equipe pediu tambaqui, Rodrigo escolheu charque frito, mencionando não ser fã de peixe. No entanto, elogiou o prato típico da região. “Mas ele [o tambaqui] é bonito e cheiroso”, disse. O humorista também aproveitou para se refrescar com um banho de rio.