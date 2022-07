Projeto quinzenal de Stand Up Comedy fomenta a cena de humor de Belém; confira as atrações

"Rir é um ato de resistência", a frase do ator e comediante Paulo Gustavo traduz o sentimento de quem faz da comédia, uma arte. Com o objetivo de fomentar a cena local paraense, o evento de Stand Up Comedy - ou comédia em pé - acontece quinzenalmente no All Porão, localizado na avenida Alcindo Cacela, 656, no bairro do Umarizal. Hoje, 7, recebe os humoristas Chris Costa, Vinicius Lima Estranho e Aldair Santos, às 20h.

O evento tem um elenco rotativo de comediantes com experiência na cena noturna de Belém, conta o humorista Aldair Santos, 25 anos, que há dois anos tem se dedicado à carreira no humor. "Já trabalhei como recepcionista de hotel, agente de aeroporto e professor de Inglês. Mas há pouco mais de dois anos tenho me dedicado à carreira de comediante stand up. Minha paixão é fazer as pessoas darem risadas, contando minhas piadas no palco ou através dos meus vídeos na Internet", destacou o artista.

Sobre a iniciativa, Aldair conta que a ideia partiu do comediante Chris Costa, um dos idealizadores do evento. Além de fomentar a cena para quem já trabalha no ramo, o intuito é oportunizar novos talentos. "Como uma forma de fomentar a cena local. Esse evento acontecerá de forma quinzenal com elenco rotativo, convidando os melhores comediantes da cena local e também dando oportunidade para os iniciantes. Um comediante iniciante por noite, de hoje é o Cláudio Maninho", disse.

As temáticas apresentadas no Stand Up são variadas, mas no show de hoje, 7, conta Santos, o público irá encontrar temas comuns como: o casamento e o corriqueiro andar de ônibus. "O público terá a oportunidade de conhecer vários comediantes diferentes a cada show. Os temas são sempre variados. Nesse próximo show vou falar um pouco sobre casamento, filhos e andar de ônibus por exemplo. Tenho certeza que o público vai se identificar com essas piadas", comentou otimista.

Aldair acredita que o formato de Stand Up Comedy está consolidado no país e tem um público próprio, e um dos nomes da comédia é Paulo Gustavo - que faleceu em decorrência da Covid-19, em 2021 - o que ajudou a ampliar o público. "Tanto que o próprio termo 'stand up' já é algo conhecido do público. As pessoas já sabem do que se trata, ou pelo menos têm uma ideia. Paulo Gustavo com certeza é um grande ícone da comédia nacional, e apesar de ter ficado conhecido do grande público pelos seus personagens em filmes e programas de TV, ele também fazia stand up, contando suas piadas de forma hilária e genial", relembrou.

Outro destaque nacional é Fábio Porchat, que é uma influência no meio, segundo o comediante paraense. "A volta dele aos palcos é algo que nos anima muito, quero muito poder assisti-lo ao vivo", comentou.

Sobre a cena de comédia em pé em Belém, Aldair afirma que está crescendo, por isso, incentiva o público a também apoiar os artistas locais que estão surgindo. "A cena de comédia em Belém ainda é pequena, mas tem crescido a cada ano que passa. Temos nos esforçado pqra que isso aconteça. Promovendo shows em diversos bares e restaurantes da cidade. Existem muitos talentos da comédia em Belém, e nosso intuito é que esses talentos se tornem conhecidos do público", argumentou.

"O All Porão é um espaço ideal para comédia stand up. É um local pequeno e aconchegante, um clima bem intimista pois o palco está bem perto da plateia. O que nos possibilita ter uma interação bem divertida com quem nos assiste. Tenho certeza que essa noite será muito divertida pra quem for nos assistir. A gente tá sempre criando coisa nova, novos textos, novas piadas. Tudo para que o público se divirta ao máximo e, claro, volte sempre", finalizou incentivando o público a comparecer no evento

Serviço

Evento: Stand Up Comedy - Chris Costa, Vinicius Lima Estranho e Aldair Santos

Local: All Porão,

Data: hoje, 7. Apresentações quinzenais.

Horário: 20h

Entrada: ingressos R$30,00

Mais informações: @euchriscosta (o contato para novos comediantes também é feito pelo Instagram)