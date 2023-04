Rodrigo Marques chega em Belém com show que une humor e religão

Neste sábado (29), o humorista Rodrigo Marques chega com seu show em Belém, “Paz de Darwin”, às 20h, no auditório do Hangar.

Se consagrando como um dos maiores comediantes no país, Rodrigo soma dois especiais para a Netflix e milhões de seguidores no Instagram.

Ele traz para a capital paraense o seu novo show, “Paz de Darwin”. Na apresentação, o humorista mostra um pouco sobre o preconceito que sofreu ao longo de sua vida quando se fala em religião. Rodrigo Marques é ateu.

Com seu vocabulário rebuscado e muita franqueza, a marcas registradas do comediante, ele fala dos mais variados temas sob uma nova perspectiva a partir de suas experiências.

"Nesse show, eu falo um pouco do preconceito que sofri ao longo da minha vida sendo ateu em uma sociedade majoritariamente cristã. Conto um pouco das minhas experiências e o resto, só indo pro teatro pra saber", disse o artista.

Com “Paz de Darwin”, Rodrigo tem viajado por todo o Brasil. "Tem sido maravilhoso, todos os lugares que tenho passado têm me recebido muito bem com esse show", antecipa.

Rodrigo é nordestino e ganhou notoriedade em 2008 quando iniciou no Stand Up Comedy.

Atualmente é um dos apresentadores do programa A Culpa é do Cabral, no Comedy Central, onde comediantes de diferentes estados do Brasil se juntam para dividir algumas impressões sobre o famoso jeitinho brasileiro debatendo e comentando alguns temas, explicando as particularidades de tantos costumes misturados.

No streaming, Rodrigo lançou no ano passado seu de stand-up esecial. Ele conta a história de uma viagem bem bizarra para Fernando de Noronha, fala sobre seus traumas e aborda outros temas.

Além disso, nos palcos do Brasil, Rodrigo já levou para muitos cantos “Paz de Darwin”. E para o mundo também, o comediante fez uma turnê com shows em Portugal, na Irlanda, na Espanha e na Inglaterra no ano de 2022.

"Tenho certeza que esse show vai ser muito bom, porque o público de Belém é sempre muito caloroso. As expectativas são as melhores", disse.

Assim como em diversos lugares do país e do mundo, que curtiram bastante a apresentação de Rodrigo, ele acredita que em Belém, não será diferente: " Espero que eles curtam o Paz de Darwin tanto como eu curto fazer esse show".

De Recife, no Pernambuco, Rodrigo Marques é fomado em jornalismo, mas é da comédia e do humor que ele trilha o seu caminho profissão.

Agende-se

Paz de DarwinData: sábado, 29

Hora: às 20h

Local: auditório do Hangar - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém - PA, 66613-902