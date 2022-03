Homem que ameaçou Paolla Oliveira e Diogo Nogueira é indiciado pela polícia

Depois de uma tentativa de invasão na residência de Paolla Oliveira, em fevereiro deste ano, um homem chamado Luís Mário Monteiro Piçarra foi indiciado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por crime de perseguição. A informação é do Metrópoles, e diz que o caso é investigado pela 16ª DP, que fica na Barra da Tijuca.

A tentativa de invasão aconteceu no dia 5 de fevereiro. Uma funcionária da casa de Paolla Oliveira teria informado que uma pessoa disse no interfone que teria ido até a casa para buscar um celular. A atriz perguntou as características da pessoa, e percebeu que se tratava do mesmo homem que havia feito ameaças a ela nas redes sociais. Paolla não permitiu que o homem entrasse.

Durante a tentativa de invasão, o namorado de Paolla, o cantor Diogo Nogueira, tinha ido até a casa de um vizinho pedir para que ele abaixasse a música, já que a atriz tentava gravar um trabalho publicitário. Na volta, Diogo encontrou Luís Mário, que começou a ofendê-lo. O homem, que é português, começou a xingar o cantor.

“Filho da put* que está estragando a minha vida!”, disse o homem a Diogo, que ameaçado, deu um soco no homem.

Ainda segundo o Metrópoles, seguranças do condomínio apartaram a briga e acionaram o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), que levou Luís Mário. Já na delegacia, Paolla Oliveira fez uma denúncia de ameaça contra Luís Mário, e solicitou medidas protetivas de afastamento e proibição de qualquer contato com o homem português. Tais medidas foram concedidas pelo Poder Judiciário.