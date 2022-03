Fã invade casa de Diogo Nogueira e ameaça Paolla Oliveira

Um fã invadiu a casa de Diogo Nogueira e ameaçou a namorada dele, a atriz Paolla Oliveira, dentro do condomínio onde o sambista mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O casal foi até uma delegacia e, agora, está com uma medida protetiva contra o suspeito. A informação foi confirmada pela colunista Fábio Oliveira.

A confusão teria começado quando o rapaz, não identificado por questões de segurança, pulou a cancela do condomínio e agrediu verbalmente Paolla. Diogo Nogueira entrou na briga com o suspeito, que já havia feito outras ameaças contra o casal, para defender a namorada. O caso foi registrado na 16ª DP da Barra.

A assessoria do sambista não quis dar “mais informações detalhadas, porque o processo agora está nas mãos da polícia”.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)